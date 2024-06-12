Дождь, порывистый ветер и гроза обрушатся на Москву в ближайшие часы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождь и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду прогнозируются в Москве в ближайшие часы. Местами ожидаются гроза и град, предупреждает комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Горожан просят не прятаться под листвой деревьев, а также не оставлять рядом с ними машины. Столичных водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию во время движения.

Сейчас в городе действует желтый уровень погодной опасности из-за дождя. Сильный ветер ожидается до 21:00 12 июня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что до второй половины дня 13 июня в Москве может выпасть до 90% от месячной нормы осадков.

