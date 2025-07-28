Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 06:30

Город

Фестиваль вьетнамской культуры организовали на Манежной площади в Москве

Фестиваль вьетнамской культуры организовали на Манежной площади в Москве

Фестиваль "Неделя панд" пройдет в Московском зоопарке

"Активные граждане" создадут ленту фотографий Москвы

Киборга Т-800 из "Терминатора" заметили на Новом Арбате в Москве

Температура поднимется до 31 градуса в Москве 28 июля

323 ребенка родилось в Москве 27 июля

Москвичей и туристов пригласили на фестиваль вьетнамской культуры на Манежной площади

Более 8 тысяч деревьев высадят в Москве в текущем году

"Утро": до 30 градусов ожидается в Москве 28 июля

Число аварий с электросамокатами снизилось в Москве благодаря номерным знакам

Фестиваль вьетнамской культуры проходит на Манежной площади в Москве. Мероприятия приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом.

Площадка украшена бумажными фонариками, там в водоеме обитают черепахи, один из символов Вьетнама. До 3 августа жители и гости столицы смогут послушать традиционные национальные инструменты, посетить спектакли кукольного театра, а также научиться готовить блюда вьетнамской кухни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика