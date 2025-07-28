Фестиваль вьетнамской культуры организовали на Манежной площади в Москве

Фестиваль вьетнамской культуры проходит на Манежной площади в Москве. Мероприятия приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом.

Площадка украшена бумажными фонариками, там в водоеме обитают черепахи, один из символов Вьетнама. До 3 августа жители и гости столицы смогут послушать традиционные национальные инструменты, посетить спектакли кукольного театра, а также научиться готовить блюда вьетнамской кухни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.