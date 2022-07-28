Ландшафтный парк появится на Синявинской улице в Молжаниновском районе Москвы

В Молжаниновском районе, на Синявинской улице, появится ландшафтный парк. Вместо пустыря с пожарными прудами вскоре здесь обустроят прогулочные дорожки, сделают освещение, высадят деревья и кустарники.

Кроме того, в парке появятся оборудованные площадки для пикника с мангалами, лавочками и столами. А возле пруда поставят шезлонги. Появится в парке и специально оборудованная территория для выгула собак. Работы по благоустройству планируются завершить уже к концу лета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.