В выходные на центральном участке МЦД-2 изменится расписание поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В выходные дни на центральном участке МЦД-2 изменится расписание поездов, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В частности, с 15:00 30 июля до 03:00 31 июля не будет движения от Рижской до Курского вокзала. Поезда в этот период будут ходить только от и до Стрешнева, Рижского вокзала, Царицына и Курского вокзала. Интервалы движения поездов увеличатся.

С 03:00 31 июля до 03:00 1 августа часть поездов отменят, у части изменится расписание. Некоторые составы будут ходить до Стрешнева, Рижского вокзала, Царицына и Курского вокзала. Интервалы станут больше – от Курского вокзала до Рижской время увеличится до 54 минут.

Изменения в расписании необходимы для переключения путей на участке от Курского вокзала до Рижской. Пассажиров просят планировать поездки заранее.

Ранее на станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 открылся вход в вестибюль со стороны Комсомольской площади. Пассажирам уже доступны лифт, эскалаторы и касса. Также установлены турникеты и элементы навигации. В скором времени там появится переход, который соединит Комсомольскую площадь и Каланчевскую улицу.

