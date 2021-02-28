Алексей Ретеюм провел экскурсию по выставке "Репетиция весны"

Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм провел экскурсию по VII выставке "Репетиция весны" специально для зрителей Москвы онлайн. Он рассказал, как ухаживать за весенними цветами и как заставить их цвести раньше срока.

На крупнейшей в России зимней выставке весенних растений можно увидеть 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов и других цветов, узнать о новых сортах и разведении. В экспозиции представлены цветы, которые пахнут арбузами, яблоками, карамелью, а также тюльпаны, похожие на пионы и розы.