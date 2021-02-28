Москвичам рассказали, как связаны ВДНХ и отечественное кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Во многих отечественных фильмах можно увидеть достопримечательности ВДНХ, передает портал мэра и правительства Москвы.
В фильме "Подкидыш" 1939 года запечатлена арка северного входа, а также скульптура "Рабочий и колхозница". Фильм рассказывает историю пятилетней Наташи, которая без разрешения ушла гулять из дома.
Павильон "Свиноводство" особенно стал популярным после выхода в 1941 году фильма "Свинарка и пастух", потому что именно его посещала героиня фильма. В 1954 году здание отстроили заново. А в 2016 году в нем открыли "Дом ремесел".
Монумент "Рабочий и колхозница" в 1948 году стал официальным символом киностудии "Мосфильм". Также памятник встречается в музыкальной комедии 1940 года "Светлый путь", в фильме "Здравствуй, Москва", снятом в 1945 году.
Кроме того, на ВДНХ в 1959 году появился павильон "Круговая кинопанорама", где вокруг зрителя одновременно работали 11 экранов. А из павильона "Переработка продукции сельского хозяйства" 1954 года появился современный Музей кино, в котором хранится свыше 180 тысяч экспонатов.
Ранее Сергей Собянин заявил, что на ВДНХ до конца года откроется аттракцион "Круговая панорама".
"Москва сегодня": Собянин открыл мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ
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