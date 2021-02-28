Москвичам рассказали, как связаны ВДНХ и отечественное кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во многих отечественных фильмах можно увидеть достопримечательности ВДНХ, передает портал мэра и правительства Москвы.

В фильме "Подкидыш" 1939 года запечатлена арка северного входа, а также скульптура "Рабочий и колхозница". Фильм рассказывает историю пятилетней Наташи, которая без разрешения ушла гулять из дома.

Павильон "Свиноводство" особенно стал популярным после выхода в 1941 году фильма "Свинарка и пастух", потому что именно его посещала героиня фильма. В 1954 году здание отстроили заново. А в 2016 году в нем открыли "Дом ремесел".

Монумент "Рабочий и колхозница" в 1948 году стал официальным символом киностудии "Мосфильм". Также памятник встречается в музыкальной комедии 1940 года "Светлый путь", в фильме "Здравствуй, Москва", снятом в 1945 году.

Кроме того, на ВДНХ в 1959 году появился павильон "Круговая кинопанорама", где вокруг зрителя одновременно работали 11 экранов. А из павильона "Переработка продукции сельского хозяйства" 1954 года появился современный Музей кино, в котором хранится свыше 180 тысяч экспонатов.

Ранее Сергей Собянин заявил, что на ВДНХ до конца года откроется аттракцион "Круговая панорама".

