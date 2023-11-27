Новости часа: пять домов снесли по программе реновации в Южном Медведкове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять домов снесли по программе реновации в Южном Медведкове. Об этом сообщает Депстрой Москвы.

Общая мощность снегосплавных пунктов в Москве позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Информация об этом появилась на mos.ru.

Площадка для мотокросса появится на берегу реки Чертановки в Москве. Об этом рассказали в Москомархитектуры.