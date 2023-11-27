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27 ноября, 20:00

Спорт

Новости часа: пять домов снесли по программе реновации в Южном Медведкове

Новости часа: пять домов снесли по программе реновации в Южном Медведкове

Москвичам рассказали, когда на прудах в городе организуют площадки для катания на коньках

Новости часа: снег с московских улиц вывозят на 56 круглосуточных снегосплавных пунктов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять домов снесли по программе реновации в Южном Медведкове. Об этом сообщает Депстрой Москвы.

Общая мощность снегосплавных пунктов в Москве позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Информация об этом появилась на mos.ru.

Площадка для мотокросса появится на берегу реки Чертановки в Москве. Об этом рассказали в Москомархитектуры.

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