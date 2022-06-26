Москвичам рассказали о работе водного комплекса в "Лужниках"

Самый большой водный комплекс Москвы работает в "Лужниках". Он открыт до позднего вечера.

Длина дорожки – 50 метров. Билет стоит от четырехсот до восьмисот пятидесяти рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.