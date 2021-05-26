Благоустроенная набережная Марка Шагала станет новой точкой притяжения москвичей

Завершается благоустройство набережной Марка Шагала. Территория станет новой точкой притяжения москвичей.

Скоро посетители смогут оценить крупнейший прибрежный парк с велосипедными и беговыми дорожками. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.