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25 апреля, 07:30

Город

Выставка захваченной российской армией военной техники ВСУ откроется 1 мая в Москве

Выставка захваченной российской армией военной техники ВСУ откроется 1 мая в Москве

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Военную технику ВСУ, вывезенную из зоны спецоперации, москвичи смогут посмотреть на Поклонной горе, на площади перед Музеем Победы. Выставку трофейного вооружения, захваченного российскими бойцами, откроют 1 мая.

Всего будут представлены более 30 образцов автомобильной и бронетехники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Австралии, ЮАР, Украины и еще нескольких стран. Среди экспонатов – немецкие танки "Леопард" и боевая машина пехоты "Мардер", американская БМП "Брэдли" и французской боевая бронированная машина АМХ-10.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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