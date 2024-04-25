Выставка захваченной российской армией военной техники ВСУ откроется 1 мая в Москве

Военную технику ВСУ, вывезенную из зоны спецоперации, москвичи смогут посмотреть на Поклонной горе, на площади перед Музеем Победы. Выставку трофейного вооружения, захваченного российскими бойцами, откроют 1 мая.

Всего будут представлены более 30 образцов автомобильной и бронетехники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Австралии, ЮАР, Украины и еще нескольких стран. Среди экспонатов – немецкие танки "Леопард" и боевая машина пехоты "Мардер", американская БМП "Брэдли" и французской боевая бронированная машина АМХ-10.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.