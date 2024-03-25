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25 марта, 13:30

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В Москве перестроят последнюю развязку клеверного типа

В Москве перестроят последнюю развязку клеверного типа

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Развязка клеверного типа на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе станет последней в масштабной программе реконструкции, которая стартовала еще в 2012 году.

За 12 лет строители реконструировали 21 транспортный объект. В частности, на них появились современные эстакады с направленными съездами, которые увеличили пропускную способность кольцевой автодороги. Так, например, развязка на пересечении с улицей Верхние Поля разгрузила МКАД примерно на 7–9%, а улицу Верхние Поля – на 38%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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