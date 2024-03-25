На территорию ВДНХ пропускают по выборочной проверке документов

В понедельник, 25 марта, на территорию ВДНХ можно зайти по паспорту или водительскому удостоверению через арку главного входа. Об этом сообщили на сайте выставочного комплекса.

Также по ВДНХ временно запретили передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах. Объекты Музейного города и экспозиции выставки-форума "Россия" закрыты на технический день. Они возобновят работу 26 марта.

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