25 марта, 10:30Город
На территорию ВДНХ пропускают по выборочной проверке документов
В понедельник, 25 марта, на территорию ВДНХ можно зайти по паспорту или водительскому удостоверению через арку главного входа. Об этом сообщили на сайте выставочного комплекса.
Также по ВДНХ временно запретили передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах. Объекты Музейного города и экспозиции выставки-форума "Россия" закрыты на технический день. Они возобновят работу 26 марта.
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