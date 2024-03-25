Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 10:30

Город

На территорию ВДНХ пропускают по выборочной проверке документов

На территорию ВДНХ пропускают по выборочной проверке документов

"Мой район. Новости": около 700 жителей Старого Крюкова получили квартиры по реновации

Дептранс рассказал о ситуации на столичных дорогах 25 марта

Свыше 1,6 млн единиц образовательного контента собрано в МЭШ

Москвичам рассказали об организации патриотического воспитания в системе образования

Одна полоса будет недоступна для движения на участках Водопроводного переулка

Новые указатели появятся на улицах Москвы

Столичные библиотеки начали менять штрих-коды на радиочастотные метки

Сергей Собянин одобрил два проекта КРТ на юго-западе и севере Москвы

Дом по программе реновации появится на западе Москвы

В понедельник, 25 марта, на территорию ВДНХ можно зайти по паспорту или водительскому удостоверению через арку главного входа. Об этом сообщили на сайте выставочного комплекса.

Также по ВДНХ временно запретили передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах. Объекты Музейного города и экспозиции выставки-форума "Россия" закрыты на технический день. Они возобновят работу 26 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика