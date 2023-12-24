Более 1,5 тыс представлений подготовили на фестивале "Путешествие в Рождество"

Москвичей и гостей столицы ждут на 36 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". В программу включили ярмарки, исторические реконструкции, концерты, ледовые шоу и самые разнообразные мастер-классы.

Всего на площадках проведут полторы тысячи представлений и 200 тренировок по фигурному катанию. Гостей ожидает путешествие по Москве боярской и купеческой, ремесленной и дворянской, а также знакомство с бытом прошлых лет. Например, в Олимпийской деревне расскажут о традициях боярского чаепития.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.