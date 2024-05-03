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03 мая, 15:56

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WSJ: Sony и Apollo хотят купить Paramount за 26 млрд долларов

Sony и Apollo хотят купить Paramount за 26 млрд долларов

Фото: ТАСС/Mary Evans Picture Library

Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment и частная инвестиционная компания Apollo Global Management предложили кинокомпании Paramount купить ее за 26 миллиардов долларов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Уточняется, что предложение приглашает к переговорам и не предполагает никаких обязательств. Согласно условиям, Sony станет владельцем крупной мажоритарной доли, а Apollo – миноритарной.

По данным источников, предложение также включает в себя принятие на себя долга Paramount в размере 14,6 миллиарда долларов.

В декабря 2023 года генеральный директор американской компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав начал переговоры с президентом Paramount Global Робертом Бакишем о возможном слиянии конгломератов. Уточнялось, что сделка выходила неравной, так как стоимость Warner Bros. превышала Paramount Global в два раза.

Однако в феврале 2024-го компании прекратили переговоры. Тем не менее Paramount была заинтересована компания Skydance Media, владельцем которой является американский продюсер Дэвид Эллисон.

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