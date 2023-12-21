Warner Bros. Discovery ведет переговоры о слиянии с Paramount Global – СМИ

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Генеральный директор американской компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав обсудил с президентом Paramount Global Робертом Бакишем возможное слияние конгломератов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Встреча Заслава и Бакиша состоялась в штаб-квартире Paramount в Нью-Йорке. Главы компаний обсудили возможность неравноценного слияния, поскольку стоимость Warner Bros. превышает Paramount Global цену в два раза.

По данным собеседников портала, в результате слияния телеканал CBS News, которым владеет Paramount Global, может войти в состав CNN, относящемуся к Warner Bros.

Переговоры между компаниями сейчас находятся на ранней стадии и могут не привести к сделке.

Ранее стало известно, что киностудия Marvel уволила актера из сериала "Локи" Джонатана Мэйджорса. Суд присяжных признал его виновным в нападении третьей степени и преследовании бывшей возлюбленной. Сам актер не признал вину в произошедшем.

