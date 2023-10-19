Фото: 123RF/pressmaster

Сеть розничных магазинов "Магнит" купит маркетплейс KazanExpress и запустит на его базе собственный под названием "Магнит Маркет". Сумма сделки оценивается экспертами в 10 миллиардов рублей, сообщает РБК.

Как рассказал изданию источник, близкий к одной из сторон, после подписания договора о покупке KazanExpress "Магнит" подаст ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Уточняется, что KazanExpress был запущен в 2017 году. По итогам прошлого года, согласно оценке Data Insight, он входил в число крупнейших российских маркетплейсов по количеству заказов, уступая Wildberries, Ozon, "Яндекс. Маркет", "СберМегаМаркет" и "AliExpress Россия". На данный момент аудитория площадки превышает 5 миллионов человек в месяц.

В прошлом году выручка KazanExpress увеличилась почти в четыре раза, до 2,8 миллиарда рублей, чистый убыток составил 1,6 миллиарда рублей, что в два раза выше, чем в 2021 году.

Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 году бизнесменом Сергеем Галицким. Сначала это был дистрибьютор бытовой химии, а первые магазины розничной сети открылись в 1998 году.

По итогам 2022 года выручка "Магнита" составила 2,35 триллиона рублей. По этому показателю компания занимает второе место среди российских ретейлеров, после X5 Group, который управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".

Ранее сообщалось, что ретейлер "Лента" купил сеть магазинов у дома "Монетка". В сделку также вошли пять распределительных центров общей площадью 116 тысяч "квадратов" и более 560 грузовиков.

Бизнес "Монетки" продолжит функционировать как отдельное юридическое лицо. Все основные операционные процессы сохранятся, а магазины будут работать под существующим брендом.

"Магнит" запустил технологию, которая блокирует просроченные товары на кассе