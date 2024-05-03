Суд арестовал мужчину после нападения на девочку в Люберцах

Фото: прокуратура города Москвы

Мужчину, ударившего девятилетнюю девочку в Люберцах, отправили под арест. Прокуратура Подмосковья сообщила об этом в телеграм-канале.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал 33-летнему мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня. При допросе в качестве подозреваемого от дачи показаний он отказался", – отмечается в публикации.

Надзорное ведомство уточняет, что в ходе заседания обвиняемый не выступал против ареста.

В свою очередь, Люберецкая прокуратура установила, что мужчина использовал подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина в Россию. По данному факту материалы дела направлены в орган дознания для возбуждения уголовного дела по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.

Ранее в Сети распространился ролик, на котором видно, как мужчина без причины ударил ребенка, а затем попытался скрыться с места происшествия.

Нападавшего задержали свидетели инцидента. Его доставили в медучреждение, поскольку ему требовалась помощь. После этого его привезли к правоохранителям для проведения проверки.

Полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".

