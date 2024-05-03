Пивоваренный завод "Афанасий" сообщил о проверке правоохранительных органов

Фото: vk.com/afanasyholding

Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой на пивоваренный завод "Афанасий" в Твери, указывается на странице холдинга в соцсети "ВКонтакте".

На фотографиях, размещенных компанией, видно предположительно сотрудников органов внутренних дел, которые находятся на территории предприятия. Фирма в своей публикации призвала всех соблюдать спокойствие и пожелала "хороших впечатлений".

"(Нам. – Прим. ред.) показывают театральную постановку силовой подготовки ФСБ. Это хороший знак для нашего имиджа. Не на каждом предприятии вы такое посмотрите и тем более поучаствуете", – добавили там.

Официальных комментариев от правоохранительных служб по данному поводу пока не было.

Ранее датская пивоваренная корпорация Carlsberg оценила свои потери от ухода с российского рынка в примерно 5,9 миллиарда долларов. Такие цифры значились в отчете за 2023 год. При этом общие потери фирмы могут составить порядка 6,8 миллиарда долларов.

