Женщина пыталась приготовить еду на костре и сожгла квартиру в Северодвинске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Женщина захотела приготовить еду на костре, в результате чего сожгла квартиру в Северодвинске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, у женщины в квартире отключили электричество из-за неуплаты счета. В связи с этим она решила разжечь огонь, чтобы приготовить еду. В процессе готовки кастрюля, в которой была еда, опрокинулась на диван. После чего мебель загорелась и огонь перекинулся на все помещение.

В МЧС добавили, что женщина попыталась самостоятельно потушить огонь, но не смогла. По итогу соседи, почувствовав запах дыма, вызвали пожарных, которые полностью ликвидировали пожар.

Из пятиэтажного дома были эвакуированы 57 человек, включая восьмерых детей. Площадь пожара составила 15 квадратных метрах. В тушении были задействованы 19 специалистов и 7 единиц техники.

Ранее хлопок с последующим возгоранием произошел в многоквартирном доме на Совхозной улице Левобережного микрорайона Химок. В результате были повреждены оконные рамы и фасад здания. Сотрудники прокуратуры организовали проверку, в ходе которой установят все причины случившегося.

