Около тысячи новых турникетов установят на трех линиях метро Москвы

Около тысячи новых турникетов установят в сентябре на трех линиях метро Москвы. С их помощью можно будет в два раза быстрее оплатить проезд банковской картой и через сервис Face Pay.

Как сообщил портал mos.ru, новое оборудование появится на Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Серпуховско-Тимирязевской линиях. Турникеты – отечественного производства, в основе – российское программное обеспечение.

Технику обновляют без каких-либо ограничений для пассажиров, станции продолжают работать в обычном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.