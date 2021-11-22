На Кутузовском проспекте устанавливают 20-метровую елочную игрушку-шар

35 тонн новогоднего настроения появится в этом году на Кутузовском проспекте. Там устанавливают одно из главных праздничных украшений в городе – гигантскую елочную игрушку-шар. Ее высота составляет 20 метров.

Закончить работу обещают уже в ближайшие дни. Дело в сложной технологии. Сначала монтируют нижнюю и верхнюю части каркаса, потом соединяют их с помощью монтажного крана. Украшение состоит из 176 тысяч светодиодов. Общая протяженность конструкции – 5 километров.

Главная изюминка шара состоит в том, что можно зайти внутрь него и посмотреть световое шоу с музыкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.