Специалисты Мосводостока проверили почти 200 километров русел рек и ручьев

В Московском регионе началось половодье. Специалисты Мосводостока проверили почти 200 километров русел небольших рек и ручьев. Они убрали бытовой и природный мусор, отодвинули упавшие стволы деревьев, которые перекрывали бы путь воде.

Как сообщил начальник Истринского гидротехнического узла Юрий Гусев, водохранилище подготовлено к приему талых вод. Излишки воды сработаны, сброс осуществляется в санитарном режиме. Вся вода, которая придет в половодье, будет принята свободной емкостью водохранилища.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.