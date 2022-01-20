В Москве открылся Международный молодежный гастрономический фестиваль

В Москве открылся 16-й Международный молодежный гастрономический фестиваль. В этот раз его название – "Возрождаем традиции. Рождество".

В университете пищевых производств собрались команды 25 профильных вузов и колледжей, а также 10 школ. Участникам предстоит показать свои кулинарные шедевры, которые готовят к рождественскому столу. Организаторы фестиваля уверены, что все будет красиво, профессионально и полезно.



В этом году призы для участников фестиваля разыграют в пяти номинациях – "Мясо", "Тесто", "Видео", "Сервис" и "Арт". Конкурсантам нужно будет составить из пищевых продуктов рождественскую композицию. Кроме того, индивидуальные участники угостят гостей сладкими закрытыми пирогами и пирогами с начинкой из птицы.