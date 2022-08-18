Фестиваль Русского географического общества стратовал в парке "Зарядье"

16:45
В парке "Зарядье" открылся фестиваль Русского географического общества. Начало форума приурочено ко Дню географа. Организаторы заявляют, что за 11 дней, пока будет идти фестиваль, гости смогут изучить Россию от Калининграда до Камчатки.
Одна из основных тем – богатство культур народов России. Помогут ее раскрыть выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по народному творчеству. А прямо у стен Кремля раскинутся традиционные жилища коренных народов – башкирская юрта и якутская ураса.
Кроме того, в фестивале будут использоваться современные мультимедийные возможности. Зрителям покажут фильмы в VR-кинотеатре об исчезающих животных. Расскажут о великих русских путешественниках, которые предстанут в голографической реальности. Еще посетители узнают о самых интересных туристических маршрутах страны.
События в рамках фестиваля будут проходить в парке "Зарядье", а также на площади на пересечении улиц Варварки и Москворецкой перед павильоном "Купол". В фестивале примут участие более 50 регионов России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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