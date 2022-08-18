Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В столице запустили новую службу помощи водителям на дороге на базе дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом сообщил руководитель дирекции Егор Чернов.
По его словам, за основу были взяты парконы, которые ездят по городу и контролируют соблюдение правил стоянки и остановки.
"Если раньше помощь другим участникам была дополнительной функцией для водителей парконов, то теперь она стала непосредственной обязанностью и приоритетной задачей", – сказал Чернов.
Он пояснил, что специалисты переоборудовали 12 мобильных комплексов фотовидеофиксации.
"В планах – весь парк, это более 150 автомобилей. На всех новых машинах установили камеры с нейросетью в помощь водителю: умные камеры работают как онлайн-регистратор, видео с них можно получить в ситуационном центре ЦОДД. Также с помощью внешних камер нейросети в автомобильном потоке распознаются машины в розыске и не стоящие на учете", – рассказал он.
Чернов отметил, что на крыше каждого автомобиля службы помощи – проблесковый сигнал желтого цвета. Помимо огнетушителя, аптечки, знака аварийной остановки, у водителей появились буксировочные тросы, пусковые устройства для запуска двигателя, конусы, домкрат и бланки европротокола.
Ранее стало известно, что столичный Дептранс поддержал поправки в закон, который регулирует деятельность московского такси.
Изменения предполагают, что ответственность за совершенную аварию, в том числе финансовая, теперь будет распространяться на агрегаторов. Отмечается, что нововведения ждут и водителей: им придется проходить тест на знание города, также они не смогут работать с неоплаченными штрафами или судимостью за тяжкие преступления.
По словам начальника отдела развития таксомоторных перевозок Дептранса Сергея Алексюка, работа агрегаторов такси станет более прозрачной и безопасной.
Автомобиль такси врезался в дерево на востоке Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: