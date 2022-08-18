Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столице запустили новую службу помощи водителям на дороге на базе дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом сообщил руководитель дирекции Егор Чернов.

По его словам, за основу были взяты парконы, которые ездят по городу и контролируют соблюдение правил стоянки и остановки.

"Если раньше помощь другим участникам была дополнительной функцией для водителей парконов, то теперь она стала непосредственной обязанностью и приоритетной задачей", – сказал Чернов.

Он пояснил, что специалисты переоборудовали 12 мобильных комплексов фотовидеофиксации.

"В планах – весь парк, это более 150 автомобилей. На всех новых машинах установили камеры с нейросетью в помощь водителю: умные камеры работают как онлайн-регистратор, видео с них можно получить в ситуационном центре ЦОДД. Также с помощью внешних камер нейросети в автомобильном потоке распознаются машины в розыске и не стоящие на учете", – рассказал он.

Чернов отметил, что на крыше каждого автомобиля службы помощи – проблесковый сигнал желтого цвета. Помимо огнетушителя, аптечки, знака аварийной остановки, у водителей появились буксировочные тросы, пусковые устройства для запуска двигателя, конусы, домкрат и бланки европротокола.

Ранее стало известно, что столичный Дептранс поддержал поправки в закон, который регулирует деятельность московского такси.

Изменения предполагают, что ответственность за совершенную аварию, в том числе финансовая, теперь будет распространяться на агрегаторов. Отмечается, что нововведения ждут и водителей: им придется проходить тест на знание города, также они не смогут работать с неоплаченными штрафами или судимостью за тяжкие преступления.

По словам начальника отдела развития таксомоторных перевозок Дептранса Сергея Алексюка, работа агрегаторов такси станет более прозрачной и безопасной.