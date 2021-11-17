Москомархитектура отмечает 30-летний юбилей

Москомархитектуре исполнилось 30 лет. Ведомство занимается новыми жилыми кварталами, парками и художественным оформлением города. Чтобы показать эволюцию его деятельности на Никитском бульваре открыли выставку.

"С каждым годом Москва преображается, становится краше и комфортнее для жителей и гостей столицы. Это подтверждается реализованными проектами, победами в конкурсах и, самое главное, отражается в понимании жителей столицы", – сказала председатель ведомства Юлиана Княжевская.

Посмотреть выставку можно до 28 ноября. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

