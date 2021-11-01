В Москве пересмотрели контракты на строительство из-за цен на материалы

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Столичный стройкомплекс пересмотрел крупные контракты из-за роста цен на материалы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сработали пандемия и вливание денег в мировую экономику. Общемировая инфляция захватила стройматериалы. Произошел всплеск спроса во всем мире, и мировой тренд влияет на нас. Цены везде выросли, материалы стали дорожать и пропадать с рынка, в том числе в США", – рассказал Бочкарев в интервью РБК.

В качестве примера заммэра привел утеплитель, изготавливаемый на основе перетертого гранита. Бочкарев подчеркнул, что после пандемии многие страны решили строить, поскольку у этой отрасли есть мощный мультипликатор, который быстро задействует другие отрасли экономики.

В то же время Бочкарев отметил, что контракты были пересмотрены по-разному.

"Металл вырос в цене, но металлоемкость объектов разная. Самые металлоемкие – это мостовые сооружения. Рост цен на металл на 50% по мостам дает увеличение общей цены контракта до 20%. А по объектам гражданского строительства суммарно мы видим общее удорожание по материалам на 10–15%", – пояснил он.

Также Бочкарев подчеркнул, что стройкомплекс планирует развитие фактически на десять лет вперед, поэтому власти Москвы создали запасы многих материалов и пока удерживают их стоимость. При этом он отметил, что если тренд продолжится, то и следующие контракты будут пересматриваться.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет в Москве благоустроили 36 набережных общей протяженностью 64,5 километра.

Самой первой в столице обновили Крымскую набережную, которая стала продолжением Пушкинской, Андреевской и Воробьевской набережных. Для горожан стал доступен пешеходный маршрут от Воробьевых гор и Парка Горького до стрелки Болотного острова.