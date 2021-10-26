Композиция с летящим мячом украсит дворец тенниса на Ленинградском шоссе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Дворец тенниса в составе Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча на Ленинградском шоссе в Москве оформят композицией с летящим мячом. Об этом сообщили в Москомархитектуре.

Современное здание площадью порядка 21 тысячи квадратных метров появится на месте долгостроя 2007 года.

"Фасады теннисного центра выполнят из алюминия и керамогранита. Основной объем закроют горизонтальные тонкие ламели золотистого цвета, также над главным фасадом разместится композиция, изображающая полет теннисного мяча", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В составе комплекса, кроме кортов, спортивных залов и трибун, будут офисные и административные помещения. Также там оборудуют кафе на 130 мест.

Помещение игрового зала будет трансформируемым, включающем в себя центральный корт с трибунами и зал для проведения конференций и концертов.

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