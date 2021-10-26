Композиция с летящим мячом украсит дворец тенниса на Ленинградском шоссе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Дворец тенниса в составе Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча на Ленинградском шоссе в Москве оформят композицией с летящим мячом. Об этом сообщили в Москомархитектуре.
Современное здание площадью порядка 21 тысячи квадратных метров появится на месте долгостроя 2007 года.
"Фасады теннисного центра выполнят из алюминия и керамогранита. Основной объем закроют горизонтальные тонкие ламели золотистого цвета, также над главным фасадом разместится композиция, изображающая полет теннисного мяча", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В составе комплекса, кроме кортов, спортивных залов и трибун, будут офисные и административные помещения. Также там оборудуют кафе на 130 мест.
Помещение игрового зала будет трансформируемым, включающем в себя центральный корт с трибунами и зал для проведения конференций и концертов.
Ранее Сергей Собянин осмотрел новый ледовый дворец в районе Солнцево, построенный за счет частных инвестиций. Градоначальник рассказал, что в прошлом площадки под спортобъекты не были востребованы на торгах, однако сейчас практически все легко уходят. При этом интерес сохраняется даже в период пандемии.
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