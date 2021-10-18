Собянин осмотрел новый спорткомплекс "Чкалов Арена" в СЗАО

14:43
Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU
Министр спорта России Олег Матыцин и Сергей Собянин осмотрели итоги строительства многофункционального спортивного комплекса "Чкалов Арена" на Летной улице в районе Покровское-Стрешнево.
"Когда награждали олимпийских чемпионок, говорили о том, что в Москве нет специализированного зала для фехтования. Вот так срослось одновременно, что действительно зал получился и появился высокого качества. Вообще в Москве появляется очень много первоклассных центров мирового уровня", – сказал мэр.
Он привел в пример комплекс "Чкалов Арена", который построили за счет частных инвестиций во взаимодействии с городскими властями. Он назвал этот проект одним из уникальных.
Собянин выразил благодарность инвесторам и министерству спорта, которое участвовало в реализации этого проекта. В свою очередь, Олег Матыцин также поблагодарил инвесторов и власти Москвы за командную работу.
"Чкалов Арена" возвели на территории бывшего Тушинского аэродрома, где появится новый район. Уже построен крупнейший московский бизнес-парк "Ростех-Сити", строятся жилые дома, детские сады, школы, другие социальные и общественные объекты.
На площади свыше 200 гектаров планируется создать комфортные условия для проживания около 40 тысяч человек и порядка 30 тысяч рабочих мест. Общий фонд застройки нового района превысит два миллиона квадратных метров недвижимости.
Проект также включает создание городских парков и общественных пространств на набережной Москвы-реки. Завершить реализацию проекта комплексного освоения территории бывшего Тушинского аэродрома планируется до 2032 года.
Строительство многофункционального спортивного комплекса началось в сентябре 2019 года и завершено в мае 2021 года. Спорткомплекс общей площадью 32,8 тысячи квадратных метров имеет переменную этажность и состоит из нескольких блоков.
В здании размещены ледовая арена с трибунами на 126 мест, центр хоккейной подготовки, центр художественной гимнастики, универсальный спортивный зал, центр фехтования на 12 фехтовальных дорожек, фитнес-центр с 25-метровым бассейном.
Ранее Сергей Собянин осмотрел новый ледовый дворец в районе Солнцево, построенный за счет частных инвестиций. Градоначальник рассказал, что в прошлом площадки под спортобъекты не были востребованы на торгах, однако сейчас практически все легко уходят. При этом интерес сохраняется даже в период пандемии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: