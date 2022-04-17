В Москве запустили дополнительные автобусы до церквей и кладбищ

В Москве запустили дополнительные автобусы. В городе также есть ограничения движения для машин из-за Вербного Воскресенья, которое сегодня отмечают православные.

Как в Москве встречают праздник? И где поменялись схемы движения? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.