На Чистопрудном бульваре открылась фотовыставка "Москва. Энергия обновления"

Как менялся родной город в последнее время, жители столицы могут увидеть на фотовыставке агентства городских новостей "Москва". Она открылась на Чистопрудном бульваре. Название экспозиции говорящее – "Москва. Энергия обновления".

Работы фотокорреспондентов – документальные свидетельства развития столицы и повседневной жизни ее горожан, отражение тех перемен, которые происходят на наших глазах ежедневно.

За 8 лет работы агентства в архиве накопилось почти 400 тысяч фотографий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.