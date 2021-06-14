Ряду магазинов в ТЦ "Афимолл" грозит закрытие на 90 суток за нарушения мер против COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В нескольких магазинах и в салоне красоты в ТЦ "Афимолл" сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения антиковидных мер. Об этом рассказала врио заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО Виктория Боева.

"В ходе обследования магазинов непродовольственных товаров был выявлен ряд нарушений: отсутствовало оборудование по обеззараживаю воздуха, не осуществляется входной контроль работников. То есть, не осуществляется термометрия работникам. Уборка помещений осуществляется бытовыми моющими средствами, отсутствует запас дезинфицирующих средств. Также было проведено обследование салона красоты, и в салоне красоты отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха", – отметила Боева.

Решение о наказании вынесет суд. За данные нарушения объекты могут получить штраф или быть закрыты на срок до 90 дней.

Виктория Боева также подчеркнула, что многие посетители торгового центра были без средств индивидуальной защиты. При этом администрация объекта моментально реагировала на это.

Ранее во время концерта группы "Звери" в Москве специалисты ОАТИ выявили нарушения антиковидных ограничений. Мероприятие проходило во дворце спорта "Мегаспорт". Теперь объекту грозит наказание.

