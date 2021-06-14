ДС "Мегаспорт" могут оштрафовать за нарушение антиковидных мер

12:03
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Во время концерта группы "Звери" в Москве специалисты объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили нарушения антиковидных ограничений. Об этом сообщил заместитель начальника ОАТИ Дмитрий Воронков.
Мероприятие проходило во дворце спорта "Мегаспорт".
"В ходе ежедневных рейдов сотрудниками ОАТИ и полиции были выявлены большие очереди людей и несоблюдение социального дистанцирования на подходах к дворцу спорта "Мегаспорт", в котором проводился концерт группы "Звери". Дополнительный мониторинг социальных сетей выявил грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания посетителями концерта. Представители администрации будут вызваны в Объединение для составления протокола", – отметил Воронков.
За данные нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. А в случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, взыскание может быть увеличено до 1 миллиона рублей. Также может быть приостановлена деятельность на срок до 90 суток.
Ранее начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков напомнил, что за нарушение запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках Москвы грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.
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