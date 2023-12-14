Кафе, магазины и офисные здания появились в Москве благодаря реализации программы КРТ

Бывшие промзоны в разных районах города превращаются в современные кварталы с кафе, магазинами, офисными зданиями и жилыми домами. Перестраивают и территории, которые неэффективно используются.

Почти 200 проектов комплексного развития территорий реализуют на данный момент в Москве. 2023 год стал прорывным по реализации этой программы. Подробнее о том, как меняется город, – в эфире телеканала Москва 24.