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Новости

14 декабря, 22:45

Город

Кафе, магазины и офисные здания появились в Москве благодаря реализации программы КРТ

Кафе, магазины и офисные здания появились в Москве благодаря реализации программы КРТ

Москва совершила прорыв в 2023 году в реализации программы КРТ

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Бывшие промзоны в разных районах города превращаются в современные кварталы с кафе, магазинами, офисными зданиями и жилыми домами. Перестраивают и территории, которые неэффективно используются.

Почти 200 проектов комплексного развития территорий реализуют на данный момент в Москве. 2023 год стал прорывным по реализации этой программы. Подробнее о том, как меняется город, – в эфире телеканала Москва 24.

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