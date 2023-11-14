Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 22:00

Город

Новости часа: в Москве обновили более 3 тысяч энергоподстанций за 2023 году

Новости часа: в Москве обновили более 3 тысяч энергоподстанций за 2023 году

Новости часа: в Москве от гриппа привили почти 7 млн человек

Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

"Мой район. Навигатор": посвященная Центральному телеграфу фотовыставка

"Мой район. Навигатор": экомаршруты обустроили в столичном парке "Яуза"

Новости часа: Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

"Торги Москвы": как предприниматели восстанавливают исторические здания в Москве

Годовой план по строительству дорог в Москве выполнили досрочно

Москвичам рассказали, какие бесплатные кружки и секции есть в столице

Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице обновили более 3 тысяч энергоподстанций в 2023 году. По его словам, это позволило повысить надежность электроснабжения предприятий и жилых районов города.

С начала года сотрудники Московской железной дороги (МЖД) высадили около 26 тысяч деревьев и кустарников, сообщила пресс-служба столичной магистрали.

В ночь на 15 ноября в столице ожидается гололедица, поэтому при необходимости будет произведена противогололедная обработка. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также
городэкологияпогодавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика