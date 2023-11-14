Новости часа: в Москве обновили более 3 тысяч энергоподстанций за 2023 году

Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице обновили более 3 тысяч энергоподстанций в 2023 году. По его словам, это позволило повысить надежность электроснабжения предприятий и жилых районов города.

С начала года сотрудники Московской железной дороги (МЖД) высадили около 26 тысяч деревьев и кустарников, сообщила пресс-служба столичной магистрали.

В ночь на 15 ноября в столице ожидается гололедица, поэтому при необходимости будет произведена противогололедная обработка. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте мэра Москвы.