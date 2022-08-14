На фестивале фейерверков стартовала вечерняя программа

На фестивале фейерверков в Братеевском каскадном парке стартовала вечерняя программа. В эти минуты там начинается концерт. Хедлайнер – рэпер Баста. С 21:00 пройдет показ пиротехнических шоу от команд-участниц.

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