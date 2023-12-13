"Актуальный репортаж": историк рассказал об особенностях Таганского района Москвы

Одним из старейших районов Москвы считается Таганский. Там находятся подворья XVI века, храмы, старинные усадьбы, а также музеи и театры.

Московский историк отметил, что на территории почти в 800 гектаров находятся современные многоэтажки и постройки в стиле "сталинский ампир". Он рассказал об особенностях застройки района в 30-е годы ХХ века.

От какого слова произошло название района? Что рассказывают коренные москвичи об изменениях в Таганском районе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.