Ряд улиц в центре Москвы временно перекрыли

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13 декабря, 13:15

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"Актуальный репортаж": историк рассказал об особенностях Таганского района Москвы

"Актуальный репортаж": историк рассказал об особенностях Таганского района Москвы

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Одним из старейших районов Москвы считается Таганский. Там находятся подворья XVI века, храмы, старинные усадьбы, а также музеи и театры.

Московский историк отметил, что на территории почти в 800 гектаров находятся современные многоэтажки и постройки в стиле "сталинский ампир". Он рассказал об особенностях застройки района в 30-е годы ХХ века.

От какого слова произошло название района? Что рассказывают коренные москвичи об изменениях в Таганском районе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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