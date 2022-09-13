Благоустройство в Москве по планам 2022 года завершили уже на 98%. Основной объем работ всегда заканчивают к осени, но есть в списке и проекты, которые длятся годами.

Объем работ большой, а действовать нужно аккуратно, чтобы не нарушить историю и экосистему. Так и с реабилитацией парка "Яуза", где шесть лет из заброшенного пространства делают комфортную территорию для отдыха. О самых зрелищных, интересных и ожидаемых локациях в этом парке – в эфире телеканала Москва 24.