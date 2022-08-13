Фестиваль фейерверков организовали впервые после пандемии

Фестиваль фейерверков в этом году проводят впервые после пандемии. Тематика шоу связана с народной культурой России. За главную награду – золотую Ассоль – борются лучшие пиротехники из восьми стран: Аргентины, Китая, Пакистана, России, Бразилии, Мексики, Сербии и Киргизии.

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