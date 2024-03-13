Новости часа: работа над 60 новостройками по реновации ведется на севере Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Работа над 60 новостройками по реновации ведется на севере Москвы. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.

Почти 2,5 тысячи машин такси проверили инспекторы МАДИ за январь и февраль, они выявили тысячу нарушений, сообщает Дептранс.

В выходные среднесуточная температура воздуха в Москве будет превышать климатическую норму на 3–4 градуса. Об этом рассказал синоптик.

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