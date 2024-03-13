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Новости

13 марта, 22:00

Город

Новости часа: работа над 60 новостройками по реновации ведется на севере Москвы

Новости часа: работа над 60 новостройками по реновации ведется на севере Москвы

"Безопасный город": московские спасатели взяли водоемы под усиленный контроль

Спортивный зал-ракушку "Дружба" открыли в "Лужниках"

"Мой район. Новости": Сыромятнический гидроузел подготовили к весеннему половодью

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве путепроводов между Марфино и Бутырским

В Москве стартовала подготовка причалов к открытию пассажирской навигации

Форум "Молодой специалист – строитель будущего" стартовал в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве путепроводов между Марфино и Бутырским

Мэр Москвы: соединим путепроводами улицы Валаамскую и Академика Королева

"Техно": поселки с автономными домами могут появиться в Москве и Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Работа над 60 новостройками по реновации ведется на севере Москвы. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.

Почти 2,5 тысячи машин такси проверили инспекторы МАДИ за январь и февраль, они выявили тысячу нарушений, сообщает Дептранс.

В выходные среднесуточная температура воздуха в Москве будет превышать климатическую норму на 3–4 градуса. Об этом рассказал синоптик.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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