"Актуальный репортаж": памятник покорителям космоса отреставрировали на ВДНХ

Памятник покорителям космоса на ВДНХ в Москве – один из самых высоких монументов в России. Его высота – более 100 метров, а в его проектировании участвовал конструктор-ракетостроитель Сергей Королев.

Прямо под монументом находится Музей космонавтики. Но это не единственный в столице комплекс, посвященный освоению космоса.

Как сохраняется память о великих достижениях российских ученых, инженеров и космонавтов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.