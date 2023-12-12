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12 декабря, 19:45

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"Актуальный репортаж": памятник покорителям космоса отреставрировали на ВДНХ

"Актуальный репортаж": памятник покорителям космоса отреставрировали на ВДНХ

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Памятник покорителям космоса на ВДНХ в Москве – один из самых высоких монументов в России. Его высота – более 100 метров, а в его проектировании участвовал конструктор-ракетостроитель Сергей Королев.

Прямо под монументом находится Музей космонавтики. Но это не единственный в столице комплекс, посвященный освоению космоса.

Как сохраняется память о великих достижениях российских ученых, инженеров и космонавтов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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