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11 декабря, 14:30

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Гендиректор Национального центра "Россия" Виртуозова рассказала о программе к Новому году

Гендиректор Национального центра "Россия" Виртуозова рассказала о программе к Новому году

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Гендиректор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова рассказала, что в преддверии Нового года площадка подготовила большую праздничную программу. Каждый выходной будет посвящен Дедам Морозам из разных регионов. Они будут развлекать гостей вместе со Снегурочками и музыкантами.

Вдобавок к этому, 27–28 декабря покажут представления "Щелкунчик" в 3D-декорациях в большом концертном зале.

Большое интервью с Натальей Виртуозовой выйдет в среду, 12 декабря, в эфире телеканала Москва 24.

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