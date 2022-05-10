Коммунальщики устраняют последствия непогоды в Москве

Сильный ветер в Москве испортил последний день майских каникул и добавил работы коммунальщикам. Порывы достигали 20 метров в секунду.

Об ухудшении погоды жителей столицы предупредили заранее. Еще накануне синоптики объявили на сегодня повышенный уровень опасности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.