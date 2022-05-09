День Победы завершится в Москве праздничным фейерверком

До начала фейерверка в честь Дня Победы остается несколько минут. Артиллерийский салют прогремит с 36 точек города.

В этом году в пиротехническом шоу будут использованы более 11 тысяч фейерверков и свыше 70 самоходных пусковых установок. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

