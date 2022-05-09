Принимающая участие в параде Победы военная техника направилась на Тверскую улицу

В Печатниках боевые машины продолжают покидать место временной дислокации. Они отправляются в сторону Тверской улицы.

На кадрах видно, какие боевые машины примут участие в параде Победы в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.