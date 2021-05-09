Жителей Земли с Днем победы поздравили с борта МКС

Всех жителей Земли с Днем Победы поздравили космонавты Олег Новицкий, Петр Дубов и астронавт NASA Марк Ванде Хай. В настоящее время они работают на МКС. Видео с поздравлением размещено на сайте "Роскосмоса".

Россияне отметили, что память о великой Победе всегда останется священной, и что день окончания Великой Отечественной войны – одно из главных событий XX века, которое определило будущее мирное развитие нашей цивилизации.

Ванде Хай также добавил, что сейчас экипаж объединен общей целью – стремлением к открытиям на благо человечества. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.