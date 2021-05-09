Городские службы начали очищать дороги после прохождения участвовавшей в параде техники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы приступили к промывке улично-дорожной сети после прохождения участвовавшей в московском параде Победы техники. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"Городские службы приступили к промывке улично-дорожной сети на маршруте движения военной техники на парад Победы", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в подготовке и проведении мероприятия были задействованы порядка трех тысяч специалистов и около двух тысяч единиц техники городских служб.

Ранее сообщалось о завершении парада Победы на Красной площади. В торжественном шествии приняли участие порядка 12 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр. По площади проехали более 190 единиц военной техники, в том числе танки, бронеавтомобили, оперативно-тактические ракетные комплексы.

Владимир Путин высоко оценил прошедший парад. В ходе мероприятия он поздравил россиян с праздником.