Корреспондент Москвы 24 принял участие в параде Победы на вертолете Ми-8

11:57
Корреспондент Москвы 24 пролетел над Красной площадью в вертолете Ми-8
Корреспондент Москвы 24 Иван Федотов пролетел над Красной площадью на борту вертолета Ми-8.
Он рассказал и о других участниках воздушной части парада.
"Впервые в воздушной части парада принимали участие целых три вертолета Ми-26. Это самые большие, самые грузоподъемные серийные вертолеты в мире", – сообщил Федотов, уточнив, что больше габариты лишь у Ми-12, однако подобных машин в мире лишь две.
Говоря о Ми-26, корреспондент отметил, что в грузовом отсеке такого вертолета помещается целая рота десантников или 60 раненых солдат. На стальных тросах этот коптер способен перемещать многотонную военную технику. Боевое крещение Ми-26 принял в середине 80-х годов прошлого века во время операции в Афганистане, где использовался для спасения пострадавших и перемещения поврежденных вертолетов.
Федотов рассказал, что военные иронично называют Ми-8 "корова", однако этот коптер никак нельзя назвать неуклюжим.
В Москве завершился парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В торжественном шествии приняли участие порядка 12 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр. По Красной площади прошла механизированная колонна, которую возглавил танк Т-34. Также прошли танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 "Армата", боевые машины БМП-3 и БМП-2 и перспективная БМП "Курганец-25".
Позднее состоялась авиационная часть парада. В небо над столицей поднялись 23 вертолета и 53 самолета ВКС, всего 76 единиц авиационной техники. Шесть штурмовиков Су-25 окрасили небо в цвета российского флага.
Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы. По словам главы государства, День Победы всегда будет для России священным праздником.
Жителей столицы с Днем Победы в Великой Отечественной войне поздравил Сергей Собянин.
Ранее москвичам рассказали, что салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве прогремит с 16 точек. Начало салюта запланировано на 22:00 по московскому времени. Он продлится 10 минут
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