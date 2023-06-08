Арт-сообщество "Новые городские художники" открыло новую выставку в столице

В Москве стартовала новая выставка под открытым небом. Теперь на билбордах вместо рекламы можно увидеть картины в стиле наивного искусства. Новая экспозиция посвящена доброте и энергии в людях. Авторами картин являются художники-самоучки из домов-интернатов.

Куратор арт-сообщества "Новые городские художники" Евгения Штиль рассказала об экспозиции и своей работе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.