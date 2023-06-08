Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 19:45

Культура

Арт-сообщество "Новые городские художники" открыло новую выставку в столице

Арт-сообщество "Новые городские художники" открыло новую выставку в столице

Собянин рассказал о начале благоустройства около МГТУ имени Баумана

"Жизнь в большом городе": День соцработника

Новости часа: МГИК объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября

Новости часа: ВСУ предприняли попытку прорыва обороны на запорожском направлении

Образовательный центр "Диалектика" введут в эксплуатацию в сентябре 2023 года

Новости часа: три человека задержаны по делу о краже спиртосодержащей жидкости – МВД

Исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в Москве

Ликсутов заявил, что в Москве появится новый электробусный парк

Свыше 40 площадок фестиваля "Времена и эпохи" открылись в столице

В Москве стартовала новая выставка под открытым небом. Теперь на билбордах вместо рекламы можно увидеть картины в стиле наивного искусства. Новая экспозиция посвящена доброте и энергии в людях. Авторами картин являются художники-самоучки из домов-интернатов.

Куратор арт-сообщества "Новые городские художники" Евгения Штиль рассказала об экспозиции и своей работе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городкультуравидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика