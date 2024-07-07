Выставку "Россия" на ВДНХ 6 июля посетили более 200 тысяч человек, что стало новым рекордом. Всего выставку посетили уже более 18 миллионов человек.

6 июля на выставке прошел концерт "Россия нигде не заканчивается", приуроченный к закрытию экспозиции. 7 июля на выставке пройдет семейный фестиваль "Спорт для каждого", во время которого гости смогут попробовать себя в разных видах спорта. Кроме того, состоится парад национальных костюмов в рамках фестиваля "Краса России".

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