Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 09:30

Город

Выставку "Россия" на ВДНХ 6 июля посетили более 200 тысяч человек

Выставку "Россия" на ВДНХ 6 июля посетили более 200 тысяч человек

В Москве начался прием заявок на конкурс граффити "Стены"

Десятки тысяч человек приняли участие в ночном велофестивале в Москве

День любви, семьи и верности отметили в парке "Царицыно"

К 85-летию Елены Образцовой в Музыкальном театре покажут оперу "Норма"

Более 200 тысяч медиков прошли стажировку в кадровом центре Депздрава

На ВДНХ состоялась церемония закрытия выставки-форума "Россия"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 июля

В парке "Останкино" прошел праздник Купалье

Праздник "Сабантуй-2024" стартовал на территории музея-заповедника "Коломенское"

Выставку "Россия" на ВДНХ 6 июля посетили более 200 тысяч человек, что стало новым рекордом. Всего выставку посетили уже более 18 миллионов человек.

6 июля на выставке прошел концерт "Россия нигде не заканчивается", приуроченный к закрытию экспозиции. 7 июля на выставке пройдет семейный фестиваль "Спорт для каждого", во время которого гости смогут попробовать себя в разных видах спорта. Кроме того, состоится парад национальных костюмов в рамках фестиваля "Краса России".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика